Türkiye Voleybol Federasyonu'nun 2024 yılı faaliyet programında yer alan Kulüplerarası Midi Erkekler Türkiye Voleybol Şampiyonası Nevşehir'de devam ediyor. C grubunda mücadele eden ve grubunu yenilgisiz lider tamamlayarak adın son 16 turuna yazdıran Çorum Belediyespor'un midi efeleri son 16 tur maçında İzmir temsilcisi Altegmaspor'u 3-0 yenerek adını çeyrek finale yazdırmıştı. Bugün çeyrek final maçında Bursa Büyükşehir Belediyespor ile karşı karşıya geldi. Gülşehir Spor Salonu'nda saat 13.00'de başlayan karşılaşmayı Çorum temsilcisi 25-19, 26-16 ve 28-26'lık setlerle 3-0 kaybederek şampiyonaya buruk bir şekilde veda etti.



Editör: RIFAT KARA