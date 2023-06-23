Türkiye Voleybol Federasyonu’nun 2023 yılı faaliyet programında yer alan Kulüplerarası Midi Erkekler Voleybol Türkiye Şampiyonası İzmir’de devam ediyor.

A grubunda mücadele eden Çorum Belediyespor’un midi efeleri ilk maçında Körfez Gençlerbirliği’ni, ikinci maçında da Sivas Doğuşspor’u mağlup ederek sTürkiye’nin en iyi 16 takımı arasına girmeyi başarmıştı. Çapraz eşleşme sonunda bugün Bursa temsilcisi ile karşılaşan Çorum’un midi efeleri bu maçı 3-2 kaybederek finallere Türkiye’nin en iyi dokuzuncu takımı olarak veda etti.