MHP İl Teşkilatı tarafından yapılan açıklamada Uğurludağ seçim sürecinde yapılan itirazlarla ilgili il ve ilçe seçim kuruluna yönelik sert eleştirilerde bulunuldu. İl ve ilçe seçim kurullarının verdiği reddedici kararların hukukun üstünlüğü ilkesine ve seçim adaletine zarar verdiğinin altının çizildiği açıklamada, seçimin iptali için gerekli hukuki başvuruların yapıldığı ve sürecin devam ettiği vurgulandı.

Uğurludağ ilçesinde 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde yaşanan usulsüzlükler ve hukuksuzluklar sebebiyle, seçim sonuçlarına ilişkin ciddi şüpheler ortaya çıktığının ifade edildiği açıklamada zihinsel engelli seçmenlerin oy kullanmasının, sayım döküm cetvellerindeki belirsizliklerin ve sandık kurulu tutanaklarındaki usulsüzlüklerin, İskilip ilçe seçim kurulu memur üyeleri ve BBP Uğurludağ ilçe temsilcisinin baskı altında red oyu verdiklerine dair yazılı belgeler bulunduğu iddia edildi.

Uğurludağ seçimlerine ilişkin il ve ilçe seçim kurulunun bu iddialar gündemde iken almış olduğu kararların seçim sürecine gölge düşürdüğünün vurgulandığı açıklamada bu tür baskı ve müdahalelerin, demokratik seçim sürecine ve hukukun üstünlüğüne ciddi derecede zarar verdiği belirtildi.

Milliyetçi Hareket Partisi olarak, Uğurludağ ilçesinde yaşanan bu tür hukuksuzluklara karşı mücadelelerini sürdüreceklerinden ve adaletin sağlanması için gereken her türlü adımı atacaklarından bahsedilen açıklamada, halkın iradesine saygı duyulması, seçim adaletinin sağlanması ve demokratik değerlerin korunması için mücadelelerini kararlılıkla sürdüreceklerinin altı çizildi.

Uğurludağ ilçesinde yaşanan bu tür hukuksuzlukları kamuoyuna duyuracaklarının ve adaletin yerini bulması için mücadeleye devam edeceklerinin belirtildiği açıklamada, ‘Uğurludağ ilçe halkının da desteğiyle, hukukun üstünlüğüne ve demokratik ilkelerin korunmasına olan inancımızı yitirmeden, bu süreci yakından takip edeceğiz. Adaletin sağlanması ve halkın iradesinin korunması için mücadelemizden vazgeçmeyeceğiz. Konunun takipçisi olmaya devam edeceğiz.’ İfadelerine yer verildi.

Editör: ÖMÜR SOYTEMİZ