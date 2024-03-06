MHP'li Adaylar ziyaretlerine Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren işletmeler ile Küçük Sanayi Sitesi'nde oto tamircileri esnaflarıyla devam ettiler. Üç grup halinde Çorum'un muhtelif bölgelerinde seçim çalışmalarını sürdüren MHP'li adaylar adeta arı gibi çalışıyorlar.

MHP'li adaylar ilk olarak Küçük Sanayi Sitesi'nde oto tamirci esnafı ile kahvaltıda bir araya geldi. Ortaklar Oto Tamir Servisi İşletmecisi Muttalip Yalvaç 'ın organize ettiği kahvaltı programına Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı Mehmet İhsan Çıplak, İl Genel Meclis Üyesi Adayları Sinan Eryücel, Bülent Yılmaz, Belediye Meclis Üyesi Adayı Selim Güloğlu, parti yöneticileri ve çok sayıda oto tamirci esnafı katıldı.

“GÜÇLÜ BİR ÇORUM İÇİN ÇALISACAĞIZ”

Programda konuşan MHP İl Başkanı Çıplak, gösterdikleri ilgi alaka ve coşkulu karşılama için oto tamirci esnaflarına teşekkür ederek, "En hayırlı ve tatlı kazanç insanın el emeği göz nuru alın teri ile kazandığı rızıktır. Küçük Sanayi Esnafımızın sofrasına misafir olduk, Allah'ım işlerini hayırlı, kazançları bereketli eylesin." diye konuştu.

Genelden yere birlik, yönetimde dirlik sloganıyla seçim çalışmalarını sürdürdüklerini ifade eden İl Başkanı Çıplak, "Çorum için yola çıktık. Sıkılmadık el, girilmedik gönül bırakmayacağız. Şehrimizin her köşesine, her vatandaşımızın yaşamına dokunacak, Sizlerin desteğiyle birlikte el ele vererek, daha güçlü bir Çorum için çalışacağız” dedi.

Çorum'da Belediye Başkalığı ve Belediye Meclis Üyeliği seçimlerine Cumhur İttifakı ile girdiklerini, İl Genel Meclis Üyeliği Seçimlerine de Milliyetçi Hareket Patisi olarak girdiklerini sözlerine ekleyen MHP İl Başkanı Çıplak, oto tamircileri esnafından destek istedi.

“AYIRMADAN HİZMET”

MHP İl Genel Meclis Üyesi Adayı Sinan Eryücel de oto tamircileri esnafına teşekkür ederek başladığı konuşmasında Milliyetçi Hareket Partisi olarak şeffaf insan odaklı hizmet anlayışı ile Çorum'a hizmet etme arzusunda olduklarını vurgulayarak, oto tamirci esnafından destek istedi.

Ayırmadan ayrışmadan tüm Çorum'u kucaklayan bir anlayışla çalışmalarını sürdürdüklerinden bahseden Eryücel, Çorum'un ve köylerin ne tür hizmetlere ihtiyaç duyduğunu bildiklerini, seçimden sonra ki süreçte de en hızlı ve etkin bir biçimde ihtiyaç duyulan hizmetleri hayata geçireceklerini sözlerine ekledi.

OSB ÇIKARMASI

Milliyetçi Hareket Partisi İl Genel Meclis Üyesi ve Belediye Meclis Üyesi adayları Organize Sanayi Bölgesinde faliyet gösteren işletmelere ziyarette bulunarak, hem işverenlerle hem de çalışanlarla bir araya geldiler. Ülkü Ocakları Başkanı Orhan Tosik, Belediye Meclis Üyesi Adayı Arslan Kaynar, İl Genel Meclis Üyesi Adayı Yener Ceylan ve parti yöneticilerinin yer aldığı ziyaretlerde işveren ve çalışanların taleplerini dinlediler.

“SANAYİ BÖLGENİN LOKOMOTİFİ”

Organize Sanayi Bölgesi'nde fabrika ziyaretleri esnasında konuşan Belediye Meclis Üyesi Adayı Arslan Kaynar, Çorum sanayisinin bölgenin lokomotifi olduğunu belirterek, "Her sektörde başarılı bir şekilde faaliyet gösteren ve yüksek üretim hacmiyle Çorum’umuza ve ülkemizin ekonomik kalkınmasına katkıda bulunan organize sanayi bölgemizde fabrika sahibi iş insanlarımızla fabrikalarda çalışan emekçi kardeşlerimizi ziyaret ettik. Talep ve isteklerini dinledik. Cumhur ittifakı olarak Çorum’umuzun, göz bebeği OSB’de ihtiyaç duyulan talepleri dinleyerek çözüm noktalarında istişarelerde bulunduk. Bizleri samimiyetle misafir eden, desteklerini yüreğimizde hissettiğimiz tüm iş insanlarımıza ve emekçi kardeşlerimize teşekkür ediyorum” dedi.

“ÇORUM'UN İHTİYACI MHP KADROLARI”

Organize Sanayi Bölgesi'nde fabrika ziyaretlerinde görüşlerini dile getiren İl Genel Meclisi üyesi Adayı Yener Ceylan, Anadolu Kaplanı olarak tanınan Çorum sanayisinin ülke ekonomisine ve istihdama sağladı katkının takdire şayan olduğunu söyledi.

Çorum'un MHP kadrolarına, MHP'nin hizmet düsturuna ihtiyacı olduğunu vurgulayan Ceylan, “Çorum’a hizmet etmek gayesiyle çıktığımız bu yolda, halkımız nezdinde bu denli bir teveccühle karşılaşmak bizler için büyük bir mutluluktur. Çorum’un MHP kadrolarına, MHP’nin hizmet düsturuna duyduğu özlemi gittiğimiz her yerde hissediyoruz. Çalınmadık kapı, sıkılmadık el, değmedik gönül bırakmadan tüm Çorumlu hemşehrilerimizle, Çorum’da yaşayan vatandaşlarımızla bir ara geleceğiz. Vatandaşlarımızın istek ve taleplerini her mecrada dile getirerek çözüm yolunda elimizden gelenin fazlasını yapmaya gayret edeceğiz” diye konuştu.

