Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Sekreter Yardımcısı ve Çorum Milletvekili Vahit Kayrıcı, MHP Çorum İl Başkanı Mehmet İhsan Çıplak, Çorum Ülkü Ocakları İl Başkanı Abdullah Dalyan ve yönetim kurulu üyeleri, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Muhammed Gömeç’i makamında ziyaret etti.

Gerçekleşen ziyarette sağlık hizmetleri ve hastanenin çalışmaları hakkında değerlendirmelerde bulunuldu. MHP heyeti, Doç. Dr. Gömeç’e nazik ev sahipliği dolayısıyla teşekkür ederek görevinde başarılar diledi.

Muhabir: ÖMÜR SOYTEMİZ