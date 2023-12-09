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“Cumhur İttifakı - Üretken Belediyecilik “Bütüncül Yaklaşım – Birlikte yönetim” anlayışı ile hareket eden 5 MHP’li isim 31 Mart 2023 tarihinde yapılacak olan yerel seçimler için Uğurludağ Belediye Başkanlığı’na aday adayı oldu.

MHP’nin seçimde iddialı olduğu ilçelerden biri olan Uğurludağ’da 2019 seçimlerindeki belediye başkan adayı Zeki İpek yeniden aday adaylığı başvurusunda bulunurken, önceki dönemde belediye başkan adayı olan Kenan Genç, önceki dönem Ziraat Odası Başkanı Davut Saygı, Fehmi Torun ve Halit İpek de belediye başkan aday adayı oldu. MHP Uğurludağ İlçe Başkanı Şuayip İpek ile birlikte Genel Merkeze giden 5 adaş adayı başvuruda bulundu.

Şuayip İpek, 5 aday adayının Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz’a birlikte birlik beraberlik kardeşlik ve dostluk içerisinde aday adaylık başvuru dosyasını teslim ettiğini belirtti.

Uğurludağ heyeti, daha sonra Genel Başkan Dr. Devlet Bahçeli’yi de ziyaret etti. Heyet TBMM’de Çorum Milletvekili Vahit Kayrıcı’yı da ziyaret ederek, seçimler öncesinde istişarede bulundu.



Yerel seçimlerin ilçeleri için büyük önem taşıdığını anlatan Şuayip İpek, “Canımız, kanımız, toprağımız Uğurludağ’ın kaderini değiştirecek, geleceğine yön verecek olan bu seçimde karar siz milletimizin olacaktır. İnanıyorum ki bu seçimde Uğurludağ’ın kaderini birlikte belirleyerek, geleceğe dair birçok gelişim ve değişim için imzalar atacağız. Bu dayanışma ve birlik beraberliğin bizlere vereceğiniz destek ile taçlanacağına inanıyorum.

Algı yönetimiyle yol alanları değil, yürekten gelen samimiyetle yol alanları tercih edeceğinize inancım sonsuzdur. Bir kardeşiniz olarak algıyla oluşturulan güçten, gösterişten ziyade; gerçek, vicdanlı, yöresini, namusu bilen, adaletli, vatandaşını iyi tanıyan, kararlı, her türlü baskıya rağmen doğru bildiğinden şaşmayan, 7’den 70’e her kesime ulaşabilen bir karaktere sahip olduğumuzu hepinizin bildiği kanaatindeyim” diye konuştu.