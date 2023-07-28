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İl binasında düzenlenen basın açıklamalı devir-teslim törenine Osmancık Belediye Başkanı Ahmet Gelgör, İskilip Belediye Başkanı Ali Sülük, Ülkü Ocakları Başkanı Orhan Tosik, ilçe başkanları ve parti üyeleri katıldı.

Devir teslim töreninde konuşan Agah Karapıçak, yaklaşık 4 yıldır Çorum il başkanlığı görevini yürütmüş olmanın onurunu ve gururunu son nefesine kadar yaşayacağını söyledi. Kendisini bu kutsal göreve layık gören başta genel başkan Devlet Bahçeli olmak üzere genel merkez parti yöneticilerine saygı, hürmet ve şükranlarını sunan Karapıçak, “Bilgeliyle Türkiye siyasetine yön veren liderimiz Devlet Bahçeli’nin çizdiği sınır ve işaretler doğrultusundan asla saptamadan, parti politikalarımızı aziz hemşehrilerimizle paylaştık. Yaklaşık 4 yıl boyunca samimiyetle çalışarak, partimiz ve davamıza leke getirmeden benimle sahada emek vermiş olan tüm il yöneticilerimize, ilçe başkanlarımıza, ilçe belediye başkanlarımıza, ülkü ocakları başkanımıza, sendika ve vakıf yöneticilerimize teşekkür ediyorum.” dedi.

“ÇORUM İÇİN ATILACAK HER GÜZEL ADIMIN YANINDAYIZ”

‘Çıktığımız yol hak ve hakikat yoludur’ diyen MHP Çorum İl Başkanı Mehmet İhsan Çıplak ise, Türk milliyetçilerinin davasına inanmış Milliyetçi Hareket Partisi mensuplarının ülkemizin çetin bir dönemden geçtiğinin farkında olduğunu dile getirerek, “Ülkemizde ve dünyada yaşanan gelişmeler bize bugün her zamankinden daha azimli ve davamıza daha bağlı olmamızı zorunlu kılmaktadır. Yeni oluşturacak olduğumuz il yönetimimizle gece uyumadan, gündüz yorulmadan bayrağı hep ileri taşıyıp cennet mekân başbuğumuz Alparslan Türkeș’in yolunda, Bilge liderimiz Devlet Bahçeli'nin izinde üstün gayretlerimizle çalışacağız. Önümüzdeki yerel seçimlerin öncesinde ve sonrasında Çorum için atılacak her güzel adımın ve gayretin içerisinde olacağız.” ifadesini kullandı.

Milliyetçi Hareket Partisi’nin Mehmet İhsan Çıplak başkanlığındaki yeni il yönetimi belli oldu.

MHP Çorum İl Yönetim Kurulu şu isimlerden oluştu: Ali Beyaz, Mehmet Konyalıoğlu, Ahmet Yağmur Çırak, Abdullah Dalyan, Ahmet İmal, Ahmet Namlı, Ahmet Türk, Ali Bulanık, Aytaç Hızarcı, Derviş Bolat, Erkan Kabakçı, Faruk Menteş, Furkan Yılmaz, Gazi Nalçacı, Hasan Şahin, Hakan Alagöz, Kemal Koçak, Kamil Yiğit, Lütfi Tekin, Mustafa Özcan, Mustafa Serdar Avcu, Okan Arık, Orhun Kurtbaş, Ramazan Yolcu, Sercan Tamay, Sinan Eryücel, Talip Kazak, Tuncay Koçak, Uğur Sarı, Yener Ceylan.