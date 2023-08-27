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MHP’de ilçe kongreleri tüm hızıyla devam ediyor. Tek listeyle gidilen Alaca ilçe kongresine MHP Çorum Milletvekili Vahit Kayrıcı, MHP İl Başkanı Mehmet İhsan Çıplak, parti yöneticileri, Alaca teşkilatı ve partililer katıldı.

Yapılan seçimde MHP Alaca İlçe Başkanlığı’na İsa Duru seçilirken, yeni yönetim kurulu şu isimlerden oluştu: Fatih Mehmet Bulut, Bahadır Koç, Kazım Bayat, İlhan Şalış, Oktay Yelkuvan, Şamil Aykaç, İlhami Demirbilek, Ertuğrul Daşdan, Bilgehan Demir, Abdullah Kaaan Kağızman, İsmail Yalçınkaya, Muhammed Emin Doğan, Mert Çinkul, Süleyman Alemdaroğlu.