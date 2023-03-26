MHP Çorum İl Başkanı Agah Karapıcak, “14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan 28. Dönem Milletvekili seçimlerinde Partimize olan teveccüh bizleri ziyadesi ile mutlu etmiştir. Tüm Aday Adaylarımıza tebrik ve teşekkürlerimizi sunuyoruz. Yüce Allah; Ülkemize, Aziz Milletimize, İlimiz ve Partimize hayırlı eylesin” dedi.

Buna göre MHP Çorum milletvekili aday adaylarının isimleri şu şekilde açıklandı: “Abdullah Dalyan, Ahmet Kurtbaş, Ahmet Şahinbaş, Bekir Cebeci, Birol Ecevit, Derya Öztekin, Enes Ekri, İsmail Gezer, İsmail Lek, Kadir Soy, Mehmet Aktaş, Melike Çetinkaya, Mete Çakı, Mustafa Küyükoğlu, Mustafa Ünlü, Nihat Ağca, Oğuz Hantal, Sait Çakır, Selahattin Ezer, Ümran Dede, Vahit Kayrıcı ve Yalçın Sercan Tamay”

(Volkan SINAYUÇ)

