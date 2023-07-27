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4 yıla yakın süredir il başkanlığı görevinde bulunan Agah Karapıçak’ın il başkanlığı görevinden ayrıldığını açıklamasının ardından MHP Genel Merkezi, İl Başkanlığına iş insanı İhsan Çıplak’ı görevlendirdi.

Milletvekili Vahit Kayrıcı’nın da isteği doğrultusunda yapılan atama çerçevesinde yeni il başkanı İhsan Çıplak, bugün Ankara’ya giderek görevlendirme yazısı aldı. Çıplak’ın kısa süre içerisinde yeni yönetim kurulunu oluşturarak genel merkeze sunması bekleniyor.

Diğer yandan MHP teşkilatlarında Eylül ayında yapılacak olan kongrelerde de teşkilatlarda kapsamlı bir değişimin yaşanması bekleniyor.

İHSAN ÇIPLAK KİMDİR?

Mehmet İhsan Çıplak, 1980 yılında Çorum’da doğdu. İlkokulu Albayrak İlkokulu’nda, ortaokulu Çorum İmam Hatip Lisesi’nde, liseyi Çorum Anadolu Ticaret Meslek Lisesi’nde okudu. Üniversite öğrenimini Gazi Üniversitesi SMYO Bilgisayar Programcılığında gördü. Mehmet İhsan Çıplak,1995-2007 yılları arasında Ülkü Ocakları İl Başkanlığında çeşitli görevlerde bulundu. 2013-2015 tarihleri arasında MHP il başkan yardımcılığı görevini yürüten ve halen parti delegesi olan Mehmet İhsan Çıplak, çeşitli alanlarda ticaret yapıyor.

Mehmet İhsan Çıplak evli ve üç çocuk babası.