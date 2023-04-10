MHP İl Başkanı Agah Karapıçak, MHP Çorum İl Başkanlığı'nda düzenlenen aday tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada, 14 Mayıs'taki seçimlerle Türkiye'nin geleceğinin belirleneceğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ezici oy oranıyla kazandırmayı ve MHP'nin Meclis'teki çoğunluğunu elde etmeyi hedeflediklerini belirten Karapıçak, seçimden Cumhur İttifakı'nın zaferle çıkmasını istediklerini vurguladı.

Karapıçak, deprem felaketi nedeniyle gösterişli bir aday tanıtım töreni yerine mütevazı bir toplantı yapmayı tercih ettiklerini de sözlerine ekledi.

Milletvekili adayları da Çorum'un Meclis'te MHP'den 4 milletvekiliyle temsil edilmesi için çalışacaklarını bildirdi.