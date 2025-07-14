Sungurlu Belediye Başkanı Muhsin Dere, yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Resmi törenlerde, milli bayramlarımızda, ilerleyen süreçte yapacağımız yaz sinema gecesi etkinliklerinde kullanacağımız, milli maçları ve Çorum FK'mızın deplasman maçlarını hep birlikte izleyebileceğimiz dijital LED ekranımızın montajını tamamladık. Ayrıca, belediyemizin iş ve işlemlerinin ilanları ile esnafımızın reklamları da bu ekran aracılığıyla yayımlanacak. Dijital ekranımız Sungurlu’muza çok yakıştı.”

Yeni nesil ekranın, şehir merkezine dinamizm kazandırması ve vatandaşların ortak etkinliklerde bir araya gelmesine olanak sağlaması bekleniyor.

Muhabir: KEMAL YOLYAPAR