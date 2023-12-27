Merhum Başçavuş emeklisi Ali Gezer’in eşi, Sağlık Müdürlüğü’nden emekli İsmail, TEDAŞ’tan emekli Abdullah, Belediyeden emekli Memduh Yurdakul’un ablaları olan eski Çepni Mahallesi Muhtarı Mevlüd Gezer’in ise annesi Emine Gezer hayatını kaybetti.

Rahatsızlığı nedeni ile tedavi gördüğü hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamıyan Emine Gezer’in vefatı ailesi ve sevenlerini üzüntüye boğdu.

Emine Gezer’in cenazesi bugün (27 Aralık 2023 Çarşamba günü) Akşemsettin Camii’nde öğle namazının ardından kılınacak cenaze namazı sonrası toprağa verilecek.

ÇORUM HABER merhumeye Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.