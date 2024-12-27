İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar, Şube Müdürü Hacı Hüseyin Asar, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrencilerin katılımıyla gerçekleşen programda, Mevlana’nın evrensel değerleri, yaşam felsefesi ve eserlerinden seçmeler, sema gösterileri ve sunumlar yer aldı.

İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar, “Gönüller Sultanı Mevlana’yı saygı ve rahmetle anıyoruz. Programın hazırlanmasında emeği geçen okul müdürleri, öğretmenler ve öğrencilerimize katkıları için teşekkür ediyoruz. Mevlana’nın barış ve kardeşlik mesajlarının ilham vermesini umuyoruz” dedi.

Editör: HABER MERKEZİ