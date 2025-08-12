Metin Gödek’in vefatı, ailesi, yakınları ve fabrika camiası başta olmak üzere sevenlerini derin bir üzüntüye boğdu. Çalışma arkadaşları tarafından sevilen ve saygı duyulan bir isim olan Gödek'in vefat haberi arkadaşları arasında da büyük üzüntüyle karşılandı.

Merhumun cenazesi bugün (12 Ağustos 2025 Salı günü) öğle namazına müteakip Akşemseddin Camii’nde kılınacak cenaze namazı sonrası Ulumezar’da toprağa verilecek.

ÇORUM HABER merhuma Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.

Muhabir: Haber Merkezi