Meteoroloji Genel Müdürlüğü, aralarında Çorum ve Tokat’ın da bulunduğu bölgede 13 Nisan’a kadar sürmesi beklenen zirai don riskine karşı üreticileri uyardı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, bölge genelinde zirai don riski bekleniyor. Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğü tarafından yayımlanan uyarıya göre, don olayının 13 Nisan Pazartesi sabah saatlerine kadar etkili olması öngörülüyor.

Uyarıda, özellikle bölgenin iç kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde hafif ve yer yer orta kuvvette zirai don beklendiği ifade edildi. Yetkililer, başta çiftçiler olmak üzere vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiğini vurguladı.

Zirai donun, bitkiler üzerinde ciddi zararlara yol açabileceğine dikkat çekilen açıklamada, üreticilerin güncel sıcaklık tahminlerini yakından takip etmeleri istendi.

Samsun merkezli Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğü’nün sorumluluk alanında bulunan Çorum ve Tokat başta olmak üzere birçok ilde etkili olması beklenen zirai don nedeniyle tarımsal faaliyetlerle uğraşanların gerekli önlemleri alması gerektiği belirtildi.

