Çorum Eczacı Odası’nın eczacılardan gelen yoğun talepler doğrultusunda hayata geçirdiği Eczane Personeli Yetiştirme Programı – Farmahane Projesi’nde önemli bir aşama daha tamamlandı.

Çorum Eczacı Odası ile ÇOKİŞ iş birliğinde yürütülen proje kapsamında başvuru yapan adaylar, 8 haftalık yoğun eğitim programı ve staj sürecini başarıyla tamamladı. Programın ardından gerçekleştirilen sınavlarla kursiyerlerin bilgi ve yeterlilikleri ölçüldü.

Sınav sürecinin tamamlanmasının ardından yapılacak değerlendirmeler sonucu başarılı olan adaylar, önümüzdeki hafta düzenlenecek törenle sertifikalarını alacak. Sertifika almaya hak kazanan kursiyerler için oluşturulacak personel havuzu sayesinde, ihtiyaç duyan eczacılar eğitimli ve nitelikli personellere kolaylıkla ulaşabilecek.

Proje ile hem eczanelerde yaşanan nitelikli personel ihtiyacının karşılanması hem de istihdama katkı sağlanması hedefleniyor.

Çorum Eczacı Odası Yönetim Kurulu tarafından yapılan açıklamada ise, eczacıların talep ve ihtiyaçlarını esas alan, katılımcı ve çoğulcu bir yönetim anlayışıyla çalışmaların sürdürüleceği vurgulanarak, meslektaşların her zaman yanında olunmaya devam edileceği ifade edildi.

Muhabir: KEMAL YOLYAPAR