Cumhuriyet Halk Partisi Çorum İl Başkanı Av. Dinçer Solmaz, “Halk kazanacak, adalet kazanacak, bu düzen mutlaka değişecek” dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi’nin Çorum’da başlattığı İlçe Danışma Kurulu Toplantıları, Alaca ve Boğazkale ile devam etti.

Mecitözü, Ortaköy, Laçin, Oğuzlar, Dodurga, Kargı, Osmancık ilçelerinin ardından 8. toplantı Alaca’da, 9. toplantı ise Boğazkale’de gerçekleştirildi.

CHP İl Başkanı Av. Dinçer Solmaz’ın öncülüğünde yapılan toplantılarda parti çalışmaları, yaşanan sorunlar, talepler, çözüm önerileri ele alınarak ilçelerin sorunları ve gündem değerlendirildi.

CHP Alaca İlçe Danışma Kurulu Toplantısına; İl Başkanı Av. Dinçer Solmaz, Alaca İlçe Başkanı Adem Şahin, İl Genel Meclisi Grup Başkanvekili Veli Uysal, İl Genel Meclisi Üyesi Ömer Boyraz, İl Kadın Kolları Başkanı Özlem Güngör, Merkez İlçe Kadın Kolları Başkanı Serap Meriç, Alaca Kadın Kolları Başkanı Çiğdem Tokgöz, 22. Dönem Çorum Milletvekili Av. Feridun Ayvazoğlu, İl - İlçe Yönetim Kurulu Üyeleri, Merkez İlçe Gençlik Kolları Başkanı Kıvanç Azman, belediye meclisi üyeleri, muhtarlar ile partililer katıldı.

Alaca İlçe Danışma Kurulu Toplantısını değerlendiren İl Başkanı Dinçer Solmaz, partililer, muhtarlar ve yurttaşlarla bir araya gelerek halkın gerçek gündemini konuştuklarını belirterek, “Bu ülke; bir avuç ayrıcalıklının değil, emeğiyle yaşayan milyonların ülkesidir” dedi.

“MİLLETİMİZ ARTIK BU AĞIR YÜKÜ TAŞIYAMIYOR”

Solmaz, “Tarlada alın teri döken üreticinin, siftah yapamayan esnafın, geçim derdine mahkûm edilen emeklinin ve geleceği elinden alınan gençlerin sesi olduk.

Bugün ülkeyi yönetenler; halkın sofrasındaki ekmeği küçültüp kendi iktidarlarını büyütmenin derdinde.

Adaletsizliği büyüten, yoksulluğu derinleştiren, üreticiyi yalnız bırakan bu anlayış; artık milletin omzunda taşınamayacak kadar ağır bir yüke dönüşmüştür.

Cumhuriyet Halk Partisi olarak; bu çarpık düzene, bu halktan kopmuş anlayışa ve memleketi her geçen gün daha da yoksullaştıran politikalara karşı mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz.

Çünkü bu ülke; bir avuç ayrıcalıklının değil, emeğiyle yaşayan milyonların ülkesidir.

Halk kazanacak, adalet kazanacak, bu düzen mutlaka değişecek!” diye konuştu.

BOĞAZKALE’DE PARTİ

ÇALIŞMALARI ELE ALINDI

Boğazkale’de düzenlenen İlçe Danışma Kurulu Toplantısı da yoğun katılımlı geçti. Toplantıda erken seçim talebi dillendirildi.

Boğazkale’deki toplantıya ise; İl Başkanı Av. Dinçer Solmaz, Boğazkale İlçe Başkanı Fevzi Helik, Sungurlu İlçe Başkanı Akif Batak, İl Genel Meclisi Grup Başkanvekili Veli Uysal, İl Genel Meclisi Üyesi Ömer Boyraz, İl Kadın Kolları Başkanı Özlem Güngör, Merkez İlçe Kadın Kolları Başkanı Serap Meriç, İl - İlçe Yönetim Kurulu Üyeleri, Boğazkale Kadın Kolları yönetimi, belediye meclisi üyeleri, muhtarlar ile partililer katıldı.

Toplantıda parti çalışmaları, sorunlar ve gündem ele alındı.

“EMEKLİNİN MAAŞI ERİYOR,

GENCİN UMUDU TÜKENİYOR”

İl Başkanı Solmaz, “Vatandaş geçim derdindeyken, çiftçi üretimden koparılırken, esnaf kepenk kapatma noktasına gelmişken iktidarın tek derdi koltuğunu korumak olmuştur.

Hayat pahalılığı her geçen gün büyürken, adalet duygusu her geçen gün daha fazla yara alıyor.

Emeklinin maaşı eriyor, gencin umudu tükeniyor, üreticinin emeği değersizleştiriliyor.

Ama saray iktidarı hâlâ milletin sesine sırtını dönmeye devam ediyor.

Cumhuriyet Halk Partisi olarak; halkı yoksulluğa mahkûm eden, adaleti yok sayan, emeği değersizleştiren bu düzene karşı mücadelemizi her ilçede, her sokakta, her meydanda büyütmeye devam edeceğiz.

Bu ülke susanların değil, hakkını arayanların; boyun eğenlerin değil, değiştirenlerin ülkesi olacaktır!” dedi.

Muhabir: ÖMÜR SOYTEMİZ