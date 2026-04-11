Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, “Yüzyılın Konut Projesi” kapsamında gerçekleştirdiği Çorum programı çerçevesinde Çorum Belediyesi’ni ziyaret etti.

Bakan Kurum, Çorum Belediyesi Hizmet Binası önünde belediye bando takımı tarafından karşılandı. Ardından belediye binasına geçen Kurum, anı defterini imzaladı. Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’ı makamında ziyaret eden Bakan Kurum, şehirde devam eden yatırımlar, kentsel dönüşüm çalışmaları ve planlanan projeler hakkında kapsamlı değerlendirmelerde bulundu.

KOORDİNASYON TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Makam ziyaretinin ardından Bakan Kurum başkanlığında, geniş kapsamlı bir koordinasyon toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda Çorum genelinde devam eden projeler masaya yatırılırken, yeni dönem yatırımları ve öncelikli ihtiyaçlar detaylı şekilde ele alındı.

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, toplantıda yaptığı konuşmada Bakanlık desteğiyle şehirde çok önemli yatırımların hayata geçirildiğini vurguladı. Altyapıdan üstyapıya, tarihi alanların ihyasından sosyal yaşam projelerine kadar birçok çalışmanın Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı katkılarıyla gerçekleştiğini ifade eden Başkan Aşgın, Çorum’a verilen desteklerden dolayı Bakan Murat Kurum’a teşekkür etti.

“YENİ PROJELER İÇİN DESTEK TALEBİ”

Toplantıda ayrıca, Çorum’un gelişimini daha ileriye taşıyacak yeni projeler de gündeme getirildi. Belediye Başkanı Aşgın planlanan yatırımlar hakkında bilgi vererek, bu projelerin hayata geçirilmesi noktasında Bakanlık desteğinin sürmesini talep etti.

Talepleri tek tek dinleyen Bakan Murat Kurum, Çorum’un gelişimi için yürütülen çalışmaları yakından takip ettiklerini belirterek, “Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Çorum’un yanında olmaya, şehrin ihtiyaç duyduğu her projeye destek vermeye devam edeceğiz” dedi.

