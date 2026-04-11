Powa Kahve ve İçecek Ürünleri isimli işyeri hizmete açıldı.

Genç girişimciler Eren Yıldırım ve Sefa Köklen'in sahibi oldukları Karakeçili Mahallesi Alaybey Sokak (Valilik arkası) adresindeki işyerinin açılışını Çorum Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Naki Özkubat ve Kahveland işletmecisi Hikmet Burhanoğlu birlikte yaptı.

Toptan ve perakende satış yapılan Powa'da “Harput”, “Sanki Kahve” ve “Saphori” gibi ünlü markaların ürünlerinin yer aldığı işletmenin açılışına çok sayıda davetli de katıldı.

Ürünlerle ilgili bilgi veren genç girişimcilerden Eren Yıldırım, karamel, nane, fındık, beyaz ve normal çikolata, vanilyalı ürünlerle kahvelerin zenginleştirildiğini, ayrıca başta çilek ve ahududu gibi kırmızı meyveler olmak üzere mango, ananas türü meyveli içecekler hazırlamaya yönelik ürünler de sunduklarını ifade etti.

Kendi tarzlarında başka işletme olmadığını belirten Yıldırım, Çorum’un yanısıra Amasya'ya da hizmet verdiklerini bildirdi.

