Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Batı Karadeniz'in batısında fırtına; Doğu Anadolu'nun güney ve batısı, Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Marmara'da kuvvetli sağanak; Hakkari ile Van'da kuvvetli yağmur ve kar beklendiğini bildirdi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Malatya, Elazığ, Tunceli, Bingöl, Bitlis, Muş ve Şırnak çevreleri ile Erzincan ve Erzurum'un güney kesimlerinde kuvvetli olması öngörülen yağışların, özellikle Tunceli, Bingöl ve Muş çevreleri ile Şırnak'ın doğusu, Erzurum ve Erzincan'ın güneyinin yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

Güneydoğu Anadolu'da beklenen yağışların Adıyaman, Mardin ve Siirt çevreleri ile Diyarbakır ve Batman'ın kuzey kesimlerinde, Marmara'daki yağışların ise İstanbul, Bursa, Kocaeli, Yalova ve Bilecik çevreleri ile Balıkesir'in kuzey kesimlerinde kuvvetli olacağı öngörülüyor.

Kuvvetli yağışlarla sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, kar yağışı olan yerlerde buzlanma ve don olayı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

İSTANBUL VALİLİĞİNDEN SARI KODLU SAĞANAK UYARISI

İstanbul Valiliğinin NSosyal hesabından paylaşılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre İstanbul'a sarı kodlu uyarı yapıldığı belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı son değerlendirmelere göre, 7 Aralık Pazar günü İstanbul'da sağanak yağışların kuvvetli olması bekleniyor. Kuvvetli yağışlarla birlikte sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."

HAKKARİ İLE VAN İÇİN KUVVETLİ YAĞMUR VE KAR UYARISI

Öte yandan, Hakkari çevreleri ile Van'ın güney kesimlerinde kuvvetli, yer yer çok kuvvetli yağmur ve karla karışık yağmur, yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ile kuvvetli ve yer yer yoğun kar bekleniyor.

Pazartesi sabah saatlerine kadar etkisini sürdürmesi beklenen yağışlar dolayısıyla oluşabilecek sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, kar yağışı olan yerlerde buzlanma ve don olayı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

BATI KARADENİZ İÇİN FIRTINA UYARISI

Ayrıca, Batı Karadeniz'in batısında rüzgarın, öğle saatlerinden sonra kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Pazartesi öğle saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenen fırtına nedeniyle oluşabilecek ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Antalya İçin Gök Gürültülü Sağanak Uyarısı

Meteorolojiden yapılan açıklamaya göre, Antalya'nın Muratpaşa, Kepez, Aksu, Serik, Manavgat ve Alanya ilçelerinde kuvvetli ve yer yer gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Gece 03.00'e kadar etkili olacak yağış nedeniyle sel, su baskını, yıldırım, kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalara karşı dikkatli olunması gerekiyor.

Muhabir: AA AJANS