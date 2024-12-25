Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemiz genelinin çok bulutlu, Marmara'nın güney ve batısı, Ege, (Hatay ve Osmaniye dışında) Akdeniz, İç Anadolu’nun güney ve batısı ile Batı Karadeniz ve Güneydoğu Anadolu'nun batısının yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ÇORUM'DA SICAKLIK DÜŞÜYOR, KARLA KARIŞIK YAĞMUR...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Çorum için bugün için Çorum hava durumu az bulutlu, sıcaklık 14°. Yarın için Çorum hava durumu yağmurlu, sıcaklık 12°.

27 Aralık 2024 Cuma Çorum hava durumu yağmurlu, sıcaklık 8°.

28 Aralık 2024 Cumartesi Çorum hava durumu bulutlu, sıcaklık 6°.

29 Aralık 2024 Pazar Çorum hava durumu karla karışık yağmur, sıcaklık 4°.