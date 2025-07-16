Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre Çorum'da 18 Temmuz Cuma ve 19 Temmuz Cumartesi günü sağanak yağış bekleniyor.
Bunaltıcı hava sıcaklığının devam ettiği kentte, iki gün boyunca gök gürültülü sağanak yağışın etkili olacağı belirtildi.
Kentte hava sıcaklılarının sağanak yağışa rağmen 35-36 derece civarında seyredeceği ifade edilirken, uzmanlar sıcak havalarda zorunlu olmadıkça dışarı çıkılmaması uyarısında bulundu.
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Muhabir: NURDAN AKBAŞ