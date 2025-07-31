Türkiye sıcak hava dalgası ile adeta kavruldu. Sıcaklıklar bölge bölge 40 derecenin üzerine çıktı. Yurt genelinde sıcaklık rekorları kırılırken serinleten haber geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü son hava durumu tahminini paylaştı. Rapora göre, sıcaklıklar 6 derece birden düşecek. İstanbul ve Ankara dahil birçok ilde kuvvetli sağanak yağışlar gelecek. Bu illerden biri de Çorum...

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, kentte 1 Ağustos Cuma, 3 Ağustos Pazar ve 4 Ağustos Pazartesi günü gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

1 Ağustos 2025 Cuma günü birçok ilde yağışlar devam edecek iller şunlar; İstanbul, Ankara, Bartın, Kastamonu, Karabük, Sinop, Çorum, Çankırı, Yozgat, Balıkesir, Bursa, Yalova, Kocaeli, Sakarya, Düzce, Zonguldak, Bolu, Eskişehir, Kütahya, Bilecik, Konya, Amasya, Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin, Ardahan, Kars, Osmaniye ve Adana.