Çorum Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürü olarak görev yaparken Ankara SGK İl Müdürlüğü’ne atanan Ömer Tök, veda ziyaretleri kapsamında Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’ı makamında ziyaret etti.

Ziyarette, Çorum’da görev yaptığı süre boyunca kendisine verilen destekten dolayı teşekkür eden Tök, Başkan Aşgın’a yeni dönemde başarı dileklerini de iletti.

Ziyaretten memnuniyet duyduğunu belirten Başkan Aşgın, Ömer Tök’ün Çorum’a yaptığı katkılardan dolayı teşekkür ederek şu ifadeleri kullandı: “Kıymetli müdürümüz Ömer Tök’e nazik ziyareti ve şehrimize bugüne kadar verdiği kıymetli hizmetlerden dolayı teşekkür ediyorum. Ankara’daki yeni görev yerinde üstün muvaffakiyetler diliyorum.”

Muhabir: Haber Merkezi