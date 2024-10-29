Çorum’un tanınmış Ötgür Ailesi’nden, 1970’li yıllarda Çorum’da “Plakçı Mete” olarak tanınan Mete Ötgür (72), yaşamakta olduğu Edremit’in Kızıl Tekeli köyünde, KOAH’a bağlı akciğer yetmezliği nedeniyle dün hayatını kaybetti.
Hıdır Hulusi Ötgür’ün oğlu, Taner, Teoman Ötgür ve Nuran Yorgancılar’ın kardeşi, Ali Yorgancılar’ın kayınbiraderi olan Mete Ötgür’ün cenazesi, bugün ikindi namazının ardından kılınacak cenaze namazından sonra Kızıl Tekeli köyünde toprağa verilecek.
ÇORUM HABER merhuma Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diler.
Editör: HABER MERKEZİ