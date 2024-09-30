ÇORUM HABER’in Kurucusu, Başyazarı ve Şirket Genel Müdürü, Çorum Gazeteciler Cemiyeti Onursal Başkanı Mehmet Yolyapar da, meslek yaşamında 54 yılı geride bırakıp 55. yılına adım attı.

Gazetemize ve Mehmet Yolyapar’a gelen kutlama mesajlarını, bugüne kadar vermeye çalıştık, ama tüm titizliğimize rağmen atladığımız mesajlar olmuşsa, o kişi ve kurumlardan özür diliyoruz.

Çorum’un tanınmış iş insanlarından Ali Bektaş, Genel Müdürümüz Mehmet Yolyapar’ı telefonla arayarak, “meslek hayatında 75. yıl” temennisinde bulundu.

“75 Yıl” esprisinin şöyle bir hikâyesi var.

Çorum İş Kadınları Derneği’nin, Çorum Belediyesi, Kent Konseyi ve Hitit Üniversitesi’nin paydaşlığında “19.19.09” eprisiyle 19 Eylül’de saat 19.09’da Velipaşa Hanı’nda düzenlediği “Hitit Keteni” tanıtım toplantısının sonunda, Mehmet Yolyapar sahneye davet edilmiş ve meslekte 55. yılı nedeniyle kendisine pasta üfletilirken, bir de dilek tutması istenmişti. Yolyapar o anda ilk aklına geleni söyledi: Meslekte 75. yıl…

Ali Bektaş da, galiba bu olaya gönderme yapıyordu.

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İlkeli duruşunu bozmadan “Çorum milliyetçisi” kimliğiyle, düzeyli, yapıcı, sağduyulu ve objektif gazeteciliği ile herkesle barışık olmayı başaran Yolyapar, hemşehrilerinin çoğu tarafından takdir ediliyor.

Dolayısıyla, kendisine övgü dolu ve samimi olarak “nice yıllar” temenni eden pek çok mesaj geldi. Elbette bunların içinde duygu yüklü olanları da vardı. Bunlardan biri de, Yolyapar’ın eski dostu. Mali Müşavir Servet Gündoğdu’nun mesajıydı. Servet Gündoğdu, ÇORUM HABER’in Çorum’un vazgeçilmez haber kaynağı olduğunu vurguladıktan sonra, “Mehmet Abi, bunun, sizin büyük özverinizin eseri olduğunu da herkes biliyor ve daha uzun yıllar sürmesini herkes temenni ediyor. Zira, Çorum’a gazeteci olarak verdiğiniz hizmetler unutulmaz” diyordu.

Ankara’da yaşayan yazar hemşehrimiz Av.Zeynal Gül ise, “Sizin emeğinizle, saygın kişiliğinizle, ÇORUM HABER, Çorum’un kültür-yazın dünyasının kalesi oldu” ifadesini kullanıyordu.

Çorum’un eski Garnizon Komutanlarından Emekli Albay Ufuk Tuncer’den, emekli Danıştay Daire Başkanı Turan Falcıoğlu’ndan Çorumspor’un efsane futbolcularına, spor dünyasının eski şöhretlerine kadar yine pek çok tanıdık, bildik, hemşehri, güzel dileklerini iletti.

ÇORUM HABER olarak hepsine ayrı ayrı teşekkürlerimizi sunuyoruz.