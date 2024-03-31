Genel Müdürümüz Mehmet Yolyapar, eşi Hülya Yolyapar’la birlikte Bahçelievler İlkokulu’nda oyunu kullandığı sırada, Çorum Basın Derneği Başkanı, Leblebi TV Sahibi Erkan Karaca da, rastlantı sonucu orada haber video ve fotoğrafları çekmekteydi.

Hülya-Mehmet Yolyapar çiftinin oy kullanma anlarını görüntüleyen Erkan Karaca, aynı zamanda mesleğin duayenine bir “güzellik” de yapmış oluyordu.

Bilindiği üzere, Hülya Yolyapar da ÇORUM HABER’in İmtiyaz Sahibi olarak 18 yıldan beri basın kartı sahibi…