Çorum’da iki meslek lisesinin atölyeleri, Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı’nın (OKA) Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) kapsamında 11 milyon lira bütçeli projeyle yenilenecek.

Çorum İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hazırlanan ve Çorum Ticaret ve Sanayi Odası (TSO), Çorum Organize Sanayiciler ve İş Adamları Derneği (ÇOSİAD), Çorum Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü (OSB) ve Ankara Sanayi Odası 1. Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü (ASO 1. OSB) ortaklığında Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) 2025 yılı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) kapsamında yürütülecek “Sanayici İş Birliği ile Dijital ve Yeşil Sürdürülebilir Mesleki Eğitim Projesi (SİMEP)” için protokol imza töreni Valilik Toplantı Salonu’nda gerçekleştirildi.

Vali Ali Çalgan’ın himayelerinde gerçekleşen törende protokol, OKA Genel Sekreteri Mehlika Dicle ve İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar tarafından imzalandı. Törene Vali Yardımcısı Cengiz Nayman, Çorum TSO Başkanı Çetin Başaranhıncal, ÇOSİAD Başkanı Yıldırım Cemal Bülbül, Çorum OSB Müdürü Özden Özgür Yalçın, Çorum OSB Müteşebbis Heyeti Üyesi Cemil Gazel, OKA Çorum İl Koordinatörü Tuğba Purtul Kılıç ve Valilik AB proje ekibi katıldı.

Törende toplam 11 milyon TL bütçeli projeye OKA tarafından 5,5 milyon TL destek sağlanacağı kaydedildi. Çorum TSO ile OSB Bölge Müdürlüğü’nün ise eşfinansman katkılarıyla yürütülecek proje ile ilimiz sanayi altyapısına uygun alanlarda dijital dönüşüm ve yeşil üretim vizyonu doğrultusunda modern, sürdürülebilir ve istihdam odaklı bir mesleki eğitim modeli oluşturulmasının hedeflendiği açıklandı.

İKİ OKULDAKİ 5 ATÖLYE

TÜMÜYLE YENİLENECEK

Proje kapsamında; Çorum’un mesleki eğitimde öncü kurumları olan Şehit Emin Güner Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile TOBB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin altyapısı baştan sona güçlendirilecek. Her iki okulda bulunan Makine, metal teknolojileri, elektrik-elektronik, motorlu araçlar ve mobilya alanlarında toplam 5 atölye, dijital üretim, yeşil dönüşüm ve sürdürülebilir sanayi anlayışı doğrultusunda modernize edilecek. Güncel makine ve ekipmanlarla donatılacak atölyelerde öğrenciler, gerçek üretim ortamlarına en yakın koşullarda eğitim alma imkânı bulacak. Öğrencilere hem okulda hem işletmede uygulamalı öğrenme fırsatı da sunulacak.

ÖNCELİKLİ HEDEF:

NİTELİKLİ İSTİHDAM

Proje kapsamında 9. sınıfı tamamlayan öğrenciler, mesleki beceri testleri ile ilgi ve yeteneklerine göre yönlendirilecek. Öğrenciler; Makine Teknolojileri, Metal Teknolojileri, Elektrik-Elektronik Teknolojileri, Mobilya ve İç Mekân Tasarımı ve Motorlu Araçlar Teknolojisi alanlarında, sanayinin doğrudan ihtiyaç duyduğu becerilere odaklanan uygulamalı ve üretim temelli eğitimler alacak. Bu sayede öğrenciler; yalnızca diploma sahibi değil, üretim süreçlerine hâkim, nitelikli ve sahaya hazır bireyler olarak mezun olacak.

BAŞARIYA BURS VE

YÜZDE 100 İSTİHDAM

ÇORUM SİMEP Projesi’nin en dikkat çekici yönlerinden biri, mezuniyet sonrası %100 istihdam garantisi sunması. Eğitim sürecinde başarı gösteren öğrencilere Çorumlu sanayiciler tarafından burs desteği sağlanacak.

ASO 1. OSB işbirliğiyle geliştirilen yönlendirme modeli sayesinde öğrenciler, mesleki becerilerine en uygun alanlara yönlendirilecek ve işletmelerle sözleşmeli eğitim programlarına dahil edilecek. Böylece eğitim süreci doğrudan sanayinin ihtiyaçlarıyla uyumlu hale gelecek.

Mezuniyet sonrası sanayi işletmeleriyle yapılan protokoller sayesinde öğrencilerin istihdamı garanti altına alınacak. Bu model, hem sanayiye donanımlı iş gücü sağlayacak hem de gençlerin işsizlik riskini azaltacak. Ayrıca proje kapsamında işletmelerde görev alacak eğitici personel, usta ve mentörlerin nitelikleri geliştirilecek; üretim süreçlerinde kalite, verimlilik ve yenilikçilik düzeyi artırılacak.

SİMEP, yalnızca mesleki eğitim kapasitesini artırmayı değil, aynı zamanda yeşil dönüşüm, enerji verimliliği ve dijitalleşme ilkelerini mesleki eğitim sürecine entegre ederek Çorum’un geleceğine yön vermeyi amaçlıyor.

“MESLEKİ EĞİTİM

STRATEJİK ALAN”

Vali Ali Çalgan imza töreninde yaptığı konuşmada, mesleki eğitimin kalkınmanın en stratejik alanlarından biri olduğunu belirterek, “Sanayisi büyüyen, üretimi çeşitlenen bir şehir olarak nitelikli insan kaynağına her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyuyoruz. Bu proje ile gençlerimizi sadece diploma sahibi değil, doğrudan üretim süreçlerine katkı sunabilen, dijital teknolojileri kullanabilen ve çevre bilinci yüksek bireyler olarak yetiştirmeyi hedefliyoruz. Eğitim ile sanayiyi aynı zeminde buluşturan bu model, Çorum’un geleceğine yapılmış güçlü bir yatırımdır.” dedi.

Kamu-özel sektör işbirliğinin önemine de dikkat çeken Çalgan: “Devletimizin kurumları, sanayicilerimiz ve eğitim camiamız el ele vererek örnek bir dayanışma sergiliyor. SİMEP’in, Çorum’u mesleki eğitimde bölgesel bir merkez haline getireceğine ve gençlerimize umut olacağına yürekten inanıyorum. Hedefimiz, okul-sanayi iş birliğini sürdürülebilir bir model haline getirerek gençlerimizin istihdam kaygısını ortadan kaldırmak ve Çorum sanayisinin küresel rekabet gücünü artırmaktır. Emeği geçen tüm kurumlarımıza ve destek veren iş dünyası temsilcilerimize teşekkür ediyorum.” ifadelerini kullandı.

“Ç ORMU’UN ÜRETİM GÜCÜNÜ

DAHA İLERİYE TAŞIYACAK”

Milli Eğitim Müdürü Çağlar da Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli’nin üreten, düşünen, değerlerine sahip çıkan ve çağın gerektirdiği becerilerle donanmış bireyler yetiştirmeyi hedeflediğini belirterek ÇORUM SİMEP Projesi’nin bu vizyonun mesleki ve teknik eğitimdeki en somut karşılıklarından biri olduğunu, sanayi ile entegre, dijital ve yeşil dönüşümü merkeze alan bu proje sayesinde öğrencilerin yalnızca bir meslek öğrenen değil, üretim süreçlerini yöneten, nitelikli ve sahaya hazır bireyler olarak yetişeceğini bu çalışmanın Çorum’un üretim gücünü insan kaynağıyla daha da ileriye taşıyacak güçlü bir adım olduğunu dile getirdi.

