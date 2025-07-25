Ahlatcı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Ahlatcı, bu yıl 8. sınıftan mezun olan 161 öğrencinin hem eğitim alacağını hem de mezuniyet sonrası iş sahibi olacağını duyurmuş ve öğrencilere mesleki eğitimin yanında maddi ve sosyal destek de sağlayacaklarını ifade etmişti.

9, 10 ve 11. sınıf öğrencilerine asgari ücretin üçte biri, 12. sınıf öğrencilerine ise yarısı oranında maaş ödemesi yapılacağı, mezunların Ahlatcı Altın Rafinerisi'nde doğrudan istihdam edileceği, işe giren kız öğrencilere çeyiz desteği, erkek öğrencilere ise bedelli askerlik ücretini de karşılayacağını açıklamıştı.

Ahlatcı Kuyumculuk Mesleki Eğitim Merkezi için 15 Temmuz’da başlayan başvuru süreci de 31 Temmuz 2025 Perşembe günü sona erecek. Başvurular AHLPARK AVM’de kurulan Başvuru Noktası üzerinden yürütülüyor. Başvuru formları; öğrencinin eğitim gördüğü okuldan, AVM'deki merkezden ya da ahlkuyumculukmesem.meb.k12.tr adresinden de alınabiliyor.

Öğrenci alımında adayların LGS Merkezi Puanı en az 200 olmak zorunda. Bu puanın yüzde 40’ı değerlendirmeye alınacak. Ayrıca Ağustos 2025’te yapılacak Beceri Sınavı’ndan en az 50 puan alınması gerekiyor. Beceri sınavı yüzde 60 oranında etki edecek ve bu iki puanla ‘Okula Kabul Puanı’ belirlenecek. Başvuru sonrası adaylara ayrıca Kişilik Envanteri Testi uygulanacak.

Okul Müdür Yardımcısı Muharrem Öktaş da geçen yıl ilçelerden yalnızca 2 öğrencinin başvurduğunu hatırlatarak, bu yıl ilçe başvurularında artış beklediklerini, barınma desteği sağlanacağını dile getirdi.

Muhabir: Haber Merkezi