Mesleki Eğitim Merkezleri (MESEM) üzerinden usulsüzlük yaparak kamuyu yaklaşık 77 milyon lira zarara uğrattıkları tespit edilen 40 şüpheliden 38'i Kocaeli Adliyesi'ne sevk edildi.

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığınca "Kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık" suçuna yönelik yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri harekete geçti. Kocaeli, İstanbul, Hatay, Bingöl, Diyarbakır, Manisa ve Samsun'da düzenlenen operasyonda, MESEM üzerinden usulsüzlük yaparak kamuyu yaklaşık 77 milyon lira zarara uğrattıkları tespit edilen 40 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 38'i emniyetteki işlemlerinin ardından Kocaeli Adliyesi'ne sevk edildi.

Editör: İHA AJANS