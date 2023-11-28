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Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu’nun (TÖSSFD) 2023 yılı faaliyet programında yer alan Yavuz Kocaömer Özel Sporcular 5.Türkiye Masa Tenisi Şampiyonası Antalya-Kemer’de yapıldı. Çorum Belediyesi Spor Kulübü sporcuları bir birincilik, bir üçüncülük, bir dördüncülük elde etti.

Down sendromlu sporcular kategorisinde mücadele eden Avrupa ve Dünya şampiyonu, milli sporcu Merve Peker, tüm rakiplerini yenerek Türkiye şampiyonluklarına bir yenisini daha ekledi. Peker, elde ettiği bu şampiyonlukla, 2024 yılında düzenlenecek Avrupa ve Dünya şampiyonalarında yine Türkiye’yi temsil etme hakkı kazandı.

Metal grubunda mücadele eden ikiz kardeşlerden Betül Kaya Türkiye üçüncüsü olup bronz madalya kazanırken, Tuğçe Kaya ise dördüncülüğü elde etti.