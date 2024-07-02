Yeniden Refah Partisi Genel Merkez Teşkilat Başkan Yardımcısı, İç Anadolu Bölge Başkanı Yakup Taş’ın kardeşi Taş Yapı Mimarlık sahibi Ali Samet Taş, Çorum Valiliği personellerinden Merve Yıldırım ile hayatını birleştirdi.

Merve Yıldırım & Ali Samet Taş çiftinin düğün törenleri geçtiğimiz gün Anitta Otel’de gerçekleştirildi. Ayşe Coşkun-Abdullah Yıldırım’ın kızı Merve Yıldırım ile Yaşar Zate-Metin Taş çiftinin oğlu olan Ali Samet Taş’ın düğününe Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı merhum Başbakan Necmettin Erbakan’ın damadı Mehmet Altınöz, YRP Kocaeli Milletvekili Genel Başkan Yardımcısı hemşehrimiz Mehmet Aşıla, YRP İl Başkanı Nuri Kuşcu başta olmak üzere çok sayıda davetli katıldı.

Genç çiftin nikahını Belediye Evlendirme Memuru Süleyman Delice kıyarken, şahitliklerini ise Mehmet Altınöz ile birlikte damadın ağabeyi Yakup Taş ve Taha Yıldırım yaptı.

ÇORUM HABER Taş ve Yıldırım ailelerini kutlar, genç çifte ömür boyu mutluluklar diler.

Editör: Haber Merkezi