Çorum’un gözde okullarından Özel Pınar Koleji LGS Çorum il birincilerini buluşturdu.

Türkiye genelinde 2 Haziran tarihinde gerçekleştirilen Liselere Geçiş Sınavı’nda üstün bir başarı göstererek il birincisi olan Özel Pınar Ortaokulu öğrencisi Yahya Uğur ile Dr. Sadık Ahmet Ortaokulu öğrencisi Davut Ayaz Arslan Özel Pınar Anadolu Lisesi'nde bir araya geldi.

Çorum'un eğitim alanında yükselen yıldızı Özel Pınar Ortaokulu, LGS’de büyük bir başarıya imza attı. Kurucu Murat Yıldırım, il birincisi olan öğrencilere hediyelerini takdim ederken, başarılarının devamını diledi.

Murat Yıldırım ayrıca Çorum il ve ilçelerinde başarılı olan tüm öğrencileri Çorum'un en köklü eğitim kurumu olan Özel Pınar Anadolu Lisesi'nde beklediğini aktardı.

Özel Pınar Anadolu Lisesi, başarılı öğrencileri bünyesine katmaya hazır olduğunu belirterek, Çorum’daki tüm başarılı öğrencilere kapılarını açık tutuyor.

Editör: Haber Merkezi