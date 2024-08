Konu hakkında açıklamada bulunan Emre Hidayet Mert, şimdilik parti binası açılışı yapmayacağını, İl Başkanlığı makamı olarak kendi ofisini kullanacağını, Başkanlık makamı giderlerini ise içinde bulunduğumuz zor günlerde ihtiyaç sahibi ailelere yardım yaparak kullanacağını kaydetti.

Yardımı nakit olarak yapacağını ifade eden Halkın Sesi Partisi İl Başkanı Mert, diğer parti yöneticilerine de çağrıda bulunarak, kuru soğana muhtaç olmuş ve geçim derdinde büyük sorun yaşayan vatandaşlara tüm siyasetçilerin sahip çıkmalarını istedi.

Emre Hidayet Mert, konu hakkında şöyle konuştu: "Kurucusu olduğum Halkın Sesi Partisi İl Başkanlığına atandığım günden itibaren aldığım karar gereği belli bir süre il binasının açılışını erteledim. Parti çalışmalarını şahsi ofisimden yöneteceğim. Bu kararı almamda ki en büyük sebep ise fütursuzca yapılacak masrafların ve aylık giderlerin ihtiyaç sahibi ailelere dağıtılmasını istemeden dolayıdır.

Her ay aylık düzenli bir şekilde ayın 2. haftası itibariyle başlangıç olarak 20 ailemize nakit yardım desteğinde bulunma kararı aldım. Bu yardımın nakit olmasında ki sebep ise ailenin kendi ihtiyacı doğrultusunda harcamalarını yapabilmesi içindir. İlk yardım nakit desteğimiz ise bugün itibariyle başlayacaktır.

Buradan tüm milletvekillerine ve il başkanlarına çağrımdır; Kuru soğana muhtaç olmuş ve geçim derdinde büyük sorun yaşayan milletimize dair yardım kampanyasına sizlerde başlayın. Fütursuzca harcamaların önüne geçin, israfın önüne geçin, şatafatlı yaşantılardansa ekmek paylaştıkça çoğalır mesuliyetiyle milletimiz için el ele verip, milletimize yakışır bir şekilde siyaset yapalım.

Kıymetli hemşehrilerim; özellikle ihtiyacı olan kardeşlerim, büyüklerim. İlk 20 ailemiz olmak üzere yardım ve destekleme çalışmamız bugün itibariyle başlayacaktır. Her ay inşallah bu sayıyı katlayarak, ilaç parası derdini düşünmeyen, çocuğuna süt almakta zorlanan hiç bir aile bırakmamak için bismillah diyerek bu yola baş koyuyoruz. Tek derdimiz milletimizin derdiyle dertlenmek derman olmaktır. Çıktığımız bu yolda her gün Elhamdülillah diyebilmek adına Bismillah…

İhtiyaç sahibi olan hemşehrilerimiz 0.543 584 00 19 nolu telefon numarasına WhatsApp üzerinden IBAN, isim ve soyadı bilgilerini ve özetle durumlarını bildirmeleri yeterlidir.”

SÖZÜNÜ TUTTU

Öte yandan Emre Hidayet Mert, 20 aileye nakit yardımında bulunacağı sözünde durarak, ihtiyaç sahibi aileleri bir nebze olsun rahatlattı. Mert, yaptığı açıklamanın ardından kendisine WhatsApp üzerinden ulaşan 20 vatandaşa biner lira nakit yardımında bulundu.

Yardımları her ay yapma kararı aldığını ifade eden Mert, gelecek ay ise yardımların artarak devam edeceğini dile getirerek, tüm siyasi parti yöneticilerine çağrıda bulundu ve ihtiyaç sahibi ailelere sahip çıkmalarını istedi.

Editör: Haber Merkezi