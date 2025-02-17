Güreş Federasyonu’nun 2025 yılı faaliyet programı gereğince, Sivas’ta düzenlenen U23 Grekoromen Güreş Türkiye Şampiyonası sona erdi. Çorumlu sporcular 1 altın, 1 bronz madalya kazandı.

Ahmet Turan Durman adına, Taha Akgül spor Salonu’nda düzenlenen şampiyonaya 33 ilden 500’e yakın sporcu katıldı. Şampiyonada, İstanbul büyükşehir Belediyespor adına, 60 kiloda mindere çıkan Çorumlu milli güreşçi Mert İlbars, finalde Ankara TEİAŞ Spor Kulübü’nden Ömer Altaş’ı yenerek şampiyon oldu. İlbars, elde ettiği bu başarı ile 2025 yılında düzenlenecek uluslararası güreş organizasyonlarında ülkemizi temsil etme hakkı da elde etti.

YALDIRAN ÜÇÜNCÜ

Şampiyonada yine İstanbul Büyükşehir Belediyespor adına mücadele eden bir diğer Çorumlu güreşçi Samet Yaldıran ise madalya mücadelesini kazanarak üçüncü oldu.