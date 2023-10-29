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Çorumlu güreşçi Mert İlbars, 2 yıl aradan sonra yeniden Dünya üçüncülüğünü kazandı.

Arnavutluk’un başkenti Tiran’da düzenlenen U23 Dünya Güreş Şampiyonası’nda, grekoromen stil 60 kiloda milli mayo ile Türkiye’yi temsil eden Mert İlbars, şampiyonluk şansını kaybettikten sonra, Cumartesi günü, Kazakistanlı güreşçi Aibek Sabyrbekov ile Dünya üçüncülüğü müsabakasına çıktı. Kazak rakibine minderi dar eden İlbars, 9-1’lik skorla minderden galip ayrılarak bronz madalyanın sahibi oldu.

Antrenör Çelebi Bayır nezaretinde ulusal ve uluslararası büyük başarıları bulunan Çorum Belediyesi Spor Kulübü güreşçisi Mert İlbars, 2021 yılında, Rusya’da düzenlenen Gençler Dünya Şampiyonası’nda, grekoromen stil 60 kiloda, geçtiğimiz Mart ayında da Romanya’da düzenlenen 23 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası’nda, grekoromen stil 60 kiloda üçüncü olmuştu.