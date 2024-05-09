Ahlatcı Çorum FK’nın da yer aldığı Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi’nde normal sezonun son hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonu’ndan yapılan açıklamaya göre, Ahlatcı Çorum FK’nın 11 Mayıs Cumartesi günü, Boluspor’la deplasmanda oynayacağı maçı İstanbul bölgesi Süper Lig hakemlerinden Mert Güzenge yönetecek. Bolu Atatürk Stadı’nda, saat 16.00’da başlayacak maçta Mert Güzenge’nin yardımcılıklarını ise İstanbul bölgesinden Ogün Kamacı ile İzmir bölgesinden Emir Eray Eyisoy yapacak. Kocaeli bölgesinden Abdulbaki Ayyıldız ise karşılaşmada dördüncü hakem olarak görev alacak.

İLE 7 YIL SONRA YİNE GÜZENGE

Mert Güzenge, yaklaşık 7 yıl aradan sonra üçüncü kez Ahlatcı Çorum FK’nın maçını yönetecek. Çorum temsilcisi, Mert Güzenge’nin yönettiği iki maçı da deplasmanda oynadı. Kırmızı-siyahlılar, bu maçlarda 2013-2014 Sezonunun 26.haftasında, Karacabey Belediyespor’a 1-0 yenilirken, 2016-2017 Sezonunun 28.haftasında da Manavgatspor’u 1-0 yendi.

BOLU’NUN 8 MAÇINI YÖNETTİ

En son 5 Mayıs’ta Başakşehir FK ile Kasımpaşa arasında 5 Mayıs’ta oynanan Süher Lig maçında düdük çalan Mert Güzenge, Boluspor’un ise 8 maçını yönetti. Kırmızı-beyazlı ekip bu maçlarda 3 galibiyet, 4 beraberlik, 1 yenilgi aldı.