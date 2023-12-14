Tahmini Okuma Süresi: dakika

Rektör Öztürk, “Kuzey Kampüs” hakkındaki soruyu yanıtlarken, “2019 Mayıs ayında geldiğimde; 2014 yılında başlamış, 2018’in sonuna kadar belirli bir oranda, 2019 yılında tamamen tamamlanması gereken bir kampüs çalışması başlamıştı. Kuzey Kampüsümüzde, altyapı ve üst yapı olarak % 99’luk bir orana ulaştık. Herkesin merak ettiği ve İİBF binası olarak bilinen %33 seviyesinde yapılmış bir binamız var. Gelir gelmez ikmal çalışmalarını başlattık. Geçtiğimiz günlerde de yarım kalan binaya 2 kat daha ilave ederek projeyi revize ettik.” ifadesini kullanarak, bu binanın üç fakülte ile bir yüksekokulu çatısı altında toplayacağını söyledi.

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

Meltem Danışman Çınar’ın sorusu üzerine Güney Kampüsü ve Diş Hekimliği Fakültesi hakkında da bilgi veren Prof.Dr. Ali Osman Öztürk, şöyle konuştu:

“Tıp Fakültesi’nin tabelası açıldığında ayrı bir dönem, öğrenciler ilk kez Çorum’a geldiğinde farklı bir dönem ve geçen sene ilk mezunlarımızı verdiğimizde farklı bir dönem yaşamaya başladık. Bu dönemlerin bir ortak özelliği var. Tıp Fakültesi binası yok.

Esas önemli olan altyapıyı gidermezseniz bir sonraki projenize şüpheyle bakılıyor. Diş Hekimliği Fakültesi denildiğinde ‘Siz Tıp Fakültesinin gereğini yapmadınız ki, nasıl altından kalkacaksınız’ cevabı geliyor. Eğer Kuzey Kampüs 2018’de bitmiş olsaydı biz Tıp Fakültesi’ni tamamlamış, Diş Hekimliği’ni de yarılamış olabilirdik. Tıp Fakültesinde çok güzel öğrenciler yetiştiriyoruz. Uzmanlık eğitimi almak üzere tekrar bize dönüyorlar. Tıp Fakültemizde eğitim kadrosu ve kalitesinde bir sorun yok.

Diş Hekimliği Fakültesi’ni ben haftaya açmak isterim. Kesinlikle ihtiyaç ve gereği yapılmalıdır. Şu anki mevcut Diş Hastanesi, bizim kampüsümüzün köşesine yapıldı. Biz feragat ettik ve buraya yapılsın dedik. İlerleyen süreçte biz fakültemizi oraya yerleştirmeye çalışalım. Ancak şu anda elimizde bir kaynak ya da Tıp Fakültemiz belirli bir seviyeye gelmiş olmadığı için sadece planlamasını yapabiliyoruz.

Diş Hekimliği için en az 60 ünite gerekiyor. Büyük bir alt yapı kurmanız gerekiyor. Bizim morfoloji dediğimiz alan yapıldığında Tıp Fakültemizin ilk 3 yılındaki temel eğitimleri Diş Hekimliği Fakültesi öğrencileri de alıyor. Birleştirip hızlandırabiliriz. Kritik olan morfoloji binasının yapılması.”