Akşener'in ablası Mualla Özen vefat etti. Özen'in cenazesi bugün ikindi namazını takiben İzmit’in Gündoğdu köyünde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.

TANITIM ERTELENDİ

Öte yandan Akşener’in ablası Mualla Özen’in vefatı nedeniyle İYİ Parti Çorum Teşkilatı’nın bugün saat 14.00’de genel başkan yardımcıları ve milletvekillerinin katılımı ile yapılacak olan belediye başkan adayları tanıtım toplantısı ileri bir tarihe ertelendi.

İYİ Parti İl Başkanı Erkan Yıldız, Akşener’e başsağlığı dileyerek, cenaze nedeniyle ertelenen toplantının ileri bir tarihte yapılacağını bildirdi.