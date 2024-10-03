Dar ve sabit gelirli memur ve memur emeklilerinin enflasyonun altında ezildiğini belirten Taşkın, TÜİK’e göre eylül ayı enflasyonunun %2.97, yıllık bazda ise %49,38'e gerilediğini, ancak vatandaşın bunu hissetmediğini söyledi.

Çarşıya pazara çıkamayan, markete giremeyen dar ve sabit gelirli kamu çalışanlarının alım gücünün düştüğünü, bunun, maaşlarındaki erimenin bir sonucu olarak görüldüğünün altını çizen Taşkın, maaşlardaki kayıpların reel anlamda telafi edilmesi gerektiğine dikkat çekerek şunları söyledi:

“Dar ve sabit gelirli kamu çalışanlarının ve emeklilerinin yaşamı her geçen gün kötüleşiyor. Temel ihtiyaç maddelerini sağlamakta zorlanıyorlar. Aynı zamanda elektrik, doğalgaz ve su gibi giderlerin karşılanması neredeyse imkânsız hale geldi. Bunlarla birlikte kira giderleri artarken maaşlar eriyor. 2024 yılı Temmuz ayında maaşlara yapılan zamlar tamamen eridi. TÜİK tarafından enflasyon düşüş eğiliminde gösteriliyor ama dar ve sabit gelirli vatandaşlarımız bunu hissetmiyor. Anayasa ile güvence altına alınan insanca yaşama hakkının sağlanabilmesi için anayasa da belirtildiği gibi bunu sağlayacak ücret verilmelidir. Kamu çalışanlarının reel kayıpları ancak reel artışla sağlanabilir. Beklenen enflasyona göre maaş artışı yapılması kamu çalışanlarının içinde bulunduğu çıkmazı görmemektir. Kamu çalışanlarının ekonomik anlamda rahatlayabilmesi için hakkaniyetli bir ücret artışı sağlanmalıdır. Kamu çalışanları ekonomik anlamda korunmalı, insanca yaşamalarının sağlanabilmesi için refah payı verilmeli, vergi oranı %15’te sabitlenmeli, vergi dilimi yükseltilmeli, az kazanandan az, çok kazanandan çok vergi alınmak suretiyle vergide adalet sağlanmalı ve enflasyon farkı maaşla birlikte her ay verilmelidir.”

Editör: Haber Merkezi