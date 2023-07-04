Memur-Sen’e bağlı sendikaların başkan ve delegeleri biraraya gelerek il temsilciliği için seçim yaptı.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Memur-Sen Çorum İl Temsilcisi ve Eğitim-Bir-Sen Çorum Şubesi Başkanı Fatih Okumuş; “Memur-Sen Konfederasyonumuza bağlı Şube Başkanlarımız ile bir araya gelerek 2023-2027 yılları arasında Memur-Sen İl Temsilciliği görevini oybirliği ile yeniden şahsıma vererek destek olan tüm Şube Başkanlarımıza teşekkür ediyorum. Rabbim hayırlı hizmetler yapmayı nasip etsin, birlik ve beraberliğimizi daim eylesin. Teşkilatımıza, camiamıza ve Çorum'umuza hayırlı olsun” görüşüne yer verdi.