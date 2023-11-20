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Tekstil işiyle uğraşan babasının bir haftalığına yurtdışına gitmesiyle işlerin başına geçen Myraang ve Ma Mulier’in Kurucusu Ece Güneren Tütüncü, kurduğu iki perakende markasıyla daha çok global arenada güçlenerek dünya markası olmayı hedefliyor. İstanbul'da 1993 yılında kurulan aile şirketinin birçok tekstil firmasına plise üretimi yaptığını söyleyen Güneren, “Babam, 1 haftalığına yurtdışına çıkacağını söyleyerek, 'Sen de gelip işlerin başında dur’ dedi. Böylelikle işyerine giriş yaptım.

Şu anda 14’üncü yılın içerisindeyim. Aklımda hep kendi markamı yaratma hayalim vardı. Bu hayali de 2015 yılında Myraang, 2021 yılında ise Ma Mulier kadın giyim markalarını kurarak gerçekleştirdim. Myraang Türkiye’de yok. Tamamen yurtdışı odaklı. Ma Mulier’ı stilist Sevgin Şenlier ile birlikte yürütüyoruz. Amacım özellikle Ma Mulier’i global arenada güçlendirerek dünya markası yaratmak” dedi.

Döviz kurunun her gün değiştiği Türkiye’de ekonomik şartları da göz önünde bulundurduklarını ve Türkiye’de şu anki ekonomik koşullarda güçlenmenin zor olduğunu ifade eden Tütüncü, “Perakende de gerçekçi olmak lazım. Global tarafta güçlenip marka olmak istiyoruz. Çünkü tüm girdilerin hepsi dolar bazlı” diye konuştu.

İki markanın ürünlerini şu anda nakış, baskı, lazer kesim gibi kendi bünyelerinde yaptıklarını tüm işlemler bittikten sonra ise fason olarak sadece dikime gönderdiklerini belirten Tütüncü, “Kalite kontrolü yine kendi bünyemizde yapıyoruz. Çoğu işlem zaten bizim işyerimizde yapılıyor” diye konuştu.

20'nin üzerinde ülkeye ihracat

Fason dikimden çıkmak için Anadolu’da bir tesis açmak planlarının olduğunu da ifade eden Tütüncü, Çorum’da bir fabrika kurmayı ve üretimlerini orada yapmayı hedeflediklerini söyledi. Tütüncü, “Mevcutta Bursa ve İstanbul’da aile fabrikamız var. Ürünlerimiz Çorum’dan dağıtılsın gözüyle bakıyoruz. Çorum’da idare etmemiz daha kolay olabilir çünkü annem Çorumlu. Herkes kendi memleketine yatırım yapar.

Bugün için değil ancak aklımızda böyle bir plan her zaman var” diye konuştu. Şu anda sadece kadınlara yönelik ürün tasarladıklarını belirten Ece Tütüncü, erkek spor koleksiyon özelinde çok fazla talep aldıklarını söyledi. Tütüncü, 2024’ün ikinci yarısında erkek giyim alanında da aksiyon alacaklarını ifade etti.

Başta Türki Cumhuriyetleri, Afrika Ülkeleri, Amerika, İngiltere, Hollanda, Almanya, Rusya gibi 20’nin üzerinde ülkeye ihracat yaptıklarını ifade eden Ece Güneren Tütüncü, “Planlarımızda Ma Mulier’i Avrupa’da yaygınlaştırmak ve marka haline getirmek istiyoruz. Şu anda ilk hedefimiz bu. Özellikle Dubai’ye girmeyi çok istiyoruz” dedi. Güneren, cirolarının yüzde 95’inin ihracat, yüzde 5’inin ise perakende iç satıştan geldiğini söyledi.

Avrupa’da ve Nişantaşı’nda mağaza açacak

İlk başta hedeflerinin Amerika’da mağazalaşmak olduğunu belirten Ece Güneren Tütüncü “Şimdi ise Avrupa kolay geliyor. Daha yakın olması, kolay ulaşım açısından ilk hedefim Avrupa olacak. Şu anda araştırma yapıyoruz. Hangi ülke mantıklıysa pilot mağazalarla yayılacağız” ifadelerini kullandı.

Mağazalaşma sürecine girmek istediklerini belirten Ece Güneren Tütüncü, şu anda Osmanbey’de bir mağazamız var. Oradaki mağazamız toptan satış mağazası ama perakende mağaza olarak gelen müşterilerimizi reddetmiyoruz. O yüzden ilk hedefimiz Nişantaşı’nda bir perakende mağazası açmak. Hem bildiğimiz muhit hem de bizim tarzımızı daha çok yansıtacak bir bölge” dedi.

Kaynak: Dünya Gazetesi