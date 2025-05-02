EYT DÜZENLEMESİ NE GETİRDİ, KİMLERİ KAPSAMADI?

28 Şubat 2023 tarihinde TBMM’de kabul edilen EYT düzenlemesi, 8 Eylül 1999 ve öncesinde sigorta girişi olanlara yaş şartı olmaksızın emeklilik hakkı tanımıştı. Ancak bu tarih sonrasında sigortalı olan milyonlarca çalışan, aynı koşullarda olmalarına rağmen 10 ila 15 yıl daha fazla beklemek zorunda kaldı.

KADEMELİ EMEKLİLİK NEDİR? KİMLERİ KAPSAYACAK?

Kademeli emeklilik, sigorta giriş tarihi 8 Eylül 1999 sonrasına denk gelen çalışanların, belirli yaş ve prim şartlarına göre kademeli bir geçişle emekli olabilmesini öngören yeni bir sistem olarak öne çıkıyor.

UZMANDAN AÇIKLAMA: "KADEMELİ EMEKLİLİK MUTLAKA ÇIKACAK"

Sosyal Güvenlik Uzmanı İsa Karakaş, yaptığı açıklamada kademeli emekliliğin kaçınılmaz olduğunu belirtti. “Aynı iş kolunda, benzer koşullarda çalışmasına rağmen bazı çalışanlar 10 yıl erken, bazıları geç emekli oluyor. Bu sürdürülebilir değil,” diyen Karakaş, sistemde adil bir geçiş süreci olacağını vurguladı.

KADEMELİ EMEKLİLİK NE ZAMAN GELEBİLİR?

İsa Karakaş, kademeli emeklilik yasasının çıkışı için 2027 seçimlerine işaret etti. Hali hazırda hükümetin gündeminde olmasa da, seçim süreci yaklaşırken 4 milyonu aşkın çalışanı ilgilendiren bu konunun siyasi gündeme taşınabileceği öngörülüyor.

Tahmini Uygulama Takvimi:

2025-2026: Teknik çalışmalar ve kamuoyu taleplerinin değerlendirilmesi

2027: Seçim sürecinde düzenlemenin gündeme alınması

2028 ve sonrası: Aşamalı uygulama ve geçiş süreci