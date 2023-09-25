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Nazlı Yalçın Keşçi’nin Kızı İngilizce İşletme Fakültesi mezunu Melisa ile Sultan-Kenan Buyruk’un oğlu İzmir’de Hemşir olarak görev yapan Doğan’ın evlilik yolunda ilk adımı attıkları nişan törenine Dikici ve Kunduracılar Odası Başkanı Cumhur Palabıyık, Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Pehlivan, Zanaatkarlar Küçük Sanayi Sitesi yapı Kooperatifi Başkanı Mustafa Fındıkcı, Kooperatif yönetim kurulu üyeleri, İş İnsanı İrfan Yaşar, Karadeniz Ticaret Sahibi Ali Rıza Ünal’ın yanısıra her iki ailenin fertleri, yakınları ve çok sayıda davetli katıldı.

ÇORUM HABER Keşçi ve Buyruk ailelerini kutlar, genç çifte ömür boyu mutluluklar diler.