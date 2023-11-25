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Atçalı Köyü’nden gelme merhum müteahhit Elvan Zorlu ile Hatem Zorlu’nun kızı, Ali Haydar Zorlu ve Serdar Zorlu’nun ablası, Alaattin Topaktaş’ın eşi, CHP Gençlik Kolları Üyesi Tayfun Can Topaktaş’ın annesi ve Dilara Zorlu’nun halası Melek Zorlu geçtiğimiz gün vefat etti.



Merhumenin cenazesi 25 Kasım 2023 Cumartesi günü Nadık Cemevi’nden alınarak Atçalı Köyü’nde toprağa verildi. Cenaze törenine; CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, CHP İl ve Merkez İlçe yöneticileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Ali Haydar ve Serdar Zorlu kardeşler, geçtiğimiz Ekim ayında da babaları Elvan Zorlu'yu kaybetmişti. Elvan Zorlu, 3 Ekim’de Atçalı Köyü’nde toprağa verilmişti. Kısa bir süre içerisinde iki acıyı üst üste yaşayan Zorlu ailesi, derin üzüntü içerisinde.

ÇORUM HABER merhumeye Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.