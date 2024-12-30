Anadolu Gençlik Derneği Çorum Şube Başkanı Emrah Bacaksız, AGD ve MGV işbirliğiyle her yıl olduğu gibi bu yıl da Mekke’nin Fethi programlarını tüm il ve ilçelerle birlikte Avrupa, KKTC ve Azerbaycan’da yapacaklarını söyledi.

Yüz binlerce Peygamber (S.A.V.) sevdalısının iştirak edeceği fetih programlarının ana temasının ise Kudüs olacağını söyleyen Emrah Bacaksız, “Allah'a ve Ahiret Günü'ne iman edenler Medine'de toplansın!” serlevhası altında düzenlenecek olan programların “Mekke'nin Fethi ve Kudüs Gecesi” ismini taşıyacağını kaydetti.

Mekke’nin Fethi’nin 1394’üncü yıldönümünü Çorum’da yarın akşam (31 Aralık 2024 Salı günü) saat 19.30’da Devlet Tiyatro Salonu’nda yapacaklarını söyleyen Bacaksız: “Vatandaşlar tarafından büyük ilgi gören programlar, bu yıl Filistin’e ve mazlum coğrafyalara destek için Mekke’nin Fethi ve Kudüs Gecesi olarak; tüm Türkiye’de yüzlerce noktada, Avrupa, KKTC ve Azerbaycan’da yoğun katılımlarla gerçekleştirilecek. Peygamber Efendimizin (sav) buyruğu üzere toplanan İslam ordusu gibi iman, aşk ve azimle Kudüs'ün Fethi için bir araya gelelim!” ifadelerini kullandı.

AGD Şube Başkanı Bacaksız, Kur’an-ı Kerim Tilaveti ve sinevizyon gösterisi ile başlayacak olan programda İnönü Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden Doç. Dr. Harun Bekiroğlu’nun konuşmacı olarak katılacağını, Grup Çağrı’nın ezgileri ile renk katacağı programda Siyer-i Nebi Yarışması ödüllerinin de dağıtılacağını söyledi.

Editör: HABER MERKEZİ