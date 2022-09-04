Yapı Kredi Bankası Çorum Şubesi önceki dönem müdürü, Yapı Kredi Samsun Şube Müdürü Haydar Yüksel ile Nesrin, Nevin ve Nermin Yüksel’in kardeşleri Ankara’da görev yapan Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Dr. Elvan Yüksel, DSİ’den emekli, taksi şoförü, aynı zamanda Körücek Köyü Dayanışma ve Kalkındırma Derneği Başkanı Celal Şahin’in kızı Mehtap ile dünyaevine girdi.

Hasibe – Celal Şahin’in kızı Mehtap ile Satı – Ali Yüksel’in (merhum) oğlu Elvan, görkemli, aynı zamanda coşkulu bir düğün töreni ile ömür boyu mutlu bir yaşam için “evet” derken, davetliler de genç çiftin mutluluğuna ortak oldu. Altınkaya Arena Düğün Salonu’nda gerçekleştirilen yemekli baloya çok sayıda davetli katıldı.



(Haber Merkezi)

