

Çorum’un Laçin ilçesine bağlı Çamlıca Köyü nüfusuna kayıtlı, Murat Tekneci, Nesrin Tekeli ile Neslihan Erdin'in babaları, Ümmühan Tekneci'nin eşi, Tekneci Gayrimenkul sahibi Mustafa Tekneci'nin kardeşi, Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavir Mustafa Alagöz'ün dayısının oğlu olan Mehmet Tekneci (62) vefat etti.

Merhumun cenazesi Cuma Namazı sonrası Akşemseddin Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından ailesi ve sevenleri tarafından Ulumezar’da son yolculuğuna uğurlandı. Cenazeye Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, MHP İl Başkanı Mehmet İhsan Çıplak, YRP İl Başkanı Nuri Kuşcu, Belediye Başkan Yardımcısı Zübeyir Tuncel başta olmak üzere çok sayıda vatandaş da katıldı.

ÇORUM HABER, merhuma Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diler.