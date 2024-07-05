Cumhuriyet Halk Partisi Çorum Milletvekili, TBMM KİT Komisyonu Üyesi Mehmet Tahtasız, kentin önemli ve köklü kuruluşları arasında yer alan Karabacak Mobilya’yı ziyaret etti.

Karabacak Mobilya Yönetim Kurulu Başkanı Ali Karabacak ve oğulları, aynı zamanda Yönetim Kurulu Üyeleri Berkan ve Emre Karabacak ile bir süre sohbet eden CHP Çorum Milletvekili Tahtasız, başarılı çalışmalarından dolayı Karabacak ailesini tebrik ederek, başarılar diledi.

Ziyaret sırasında ülke ve Çorum gündeminin yanı sıra sektörün durumu ele alındı.

Ali Karabacak ise nazik ziyaretlerinden dolayı Milletvekili Tahtasız’a teşekkür etti.

Editör: HABER MERKEZİ